Meteo Nord America | devastanti grandinate

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 12 aprile 2021) Super temporali, vere tempeste elettriche con nubifragi, grandine gigante. Ecco cosa sta avvenendo in queste ore nel sud degli Stati Uniti d’, dove la primavera è soggetta a fortissimi scontri di diverse masse d’aria. Una serie di temporaliha interessato l’Alabama, generando chicchi di grandine come quelli che vediamo nelle foto. Presto anche in Europa ed in Italia ci saranno eventi di tale intensità. Questo articolo è reso disponibile daGiornale.