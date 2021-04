Masters1000 Montecarlo 2021, nuova sospensione per pioggia nel Principato. Probabile rinvio per i match rimasti (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà difficile riprendere in questo caso. E’ questa la sensazione relativamente alle condizioni meteorologiche a Montecarlo, sede del Masters1000 nel Principato. La pioggia, come da previsione, la sta facendo da padrona e gli organizzatori sono stati già costretti a rivedere parte del programma che si teme non potrà essere concluso quest’oggi per il meteo poco favorevole. Alla fine della fiera, sono stati portati a compimento quattro match: Davidovich Fokina b. de Minaur 6-4 7-6 (3) Millman b. Humbert 6-3 6-3 Karatsev b. Musetti 6-3 6-4 Paul b. Martinez 4-1, ritiro dello spagnolo. Tutto il resto dovrà essere ultimato e deve ancora iniziare: Caruso-Catarina 6-7 (3) 2-3 Evans-Lajovic 6-3 Fabbiano-Hurkacz 3-6 1-0 Auger-Aliassime-Garin 4-2 Chardy-Bublik 5-4 Cecchinato-Koepfer non ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Sarà difficile riprendere in questo caso. E’ questa la sensazione relativamente alle condizioni meteorologiche a, sede delnel. La, come da previsione, la sta facendo da padrona e gli organizzatori sono stati già costretti a rivedere parte del programma che si teme non potrà essere concluso quest’oggi per il meteo poco favorevole. Alla fine della fiera, sono stati portati a compimento quattro: Davidovich Fokina b. de Minaur 6-4 7-6 (3) Millman b. Humbert 6-3 6-3 Karatsev b. Musetti 6-3 6-4 Paul b. Martinez 4-1, ritiro dello spagnolo. Tutto il resto dovrà essere ultimato e deve ancora iniziare: Caruso-Catarina 6-7 (3) 2-3 Evans-Lajovic 6-3 Fabbiano-Hurkacz 3-6 1-0 Auger-Aliassime-Garin 4-2 Chardy-Bublik 5-4 Cecchinato-Koepfer non ancora ...

