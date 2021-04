Maria Chiara Carrozza prima donna presidente del Cnr. Il video (Di lunedì 12 aprile 2021) Maria Chiara Carrozza prima donna presidente del Cnr Milano, 12 apr. (askanews) – Maria Chiara Carrozza è la nuova presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), prima donna a essere scelta per questo ruolo in Italia. A nominarla la ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “Con questa nomina il CNR torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche. Il ruolo che questo Ente sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale”, ha detto Messa. Maria Chiara Carrozza, ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021)del Cnr Milano, 12 apr. (askanews) –è la nuovadel Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),a essere scelta per questo ruolo in Italia. A nominarla la ministra dell’Università e della Ricerca,Cristina Messa. “Con questa nomina il CNR torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche. Il ruolo che questo Ente sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale”, ha detto Messa., ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Maria Chiara Carrozza è presidente del Cnr e sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente don… - HuffPostItalia : Maria Chiara Carrozza presidente del Cnr, prima donna nella storia - Avvenire_Nei : Maria Chiara #Carrozza è la prima presidente donna del #Cnr - CinziaGiachetti : complimenti vivissimi con stima e affetto a Maria Chiara, donna di grande talento Maria Chiara Carrozza nuovo pres… - marcosimoni_ : Congratulazioni e buon lavoro alla Presidente Maria Chiara Carrozza, una bellissima notizia per la scienza italiana… -