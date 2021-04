La variante sudafricana riuscirebbe ad eludere protezione di un vaccino (Di lunedì 12 aprile 2021) Da recente studio israeliano è stato verificato che la variante sudafricana è in grado di eludere la protezione di un vaccino in particolare In uno studio condotto su 400 campioni di persone vaccinate con il siero Pfizer è stato verificato che la prevalenza di persone infette dalla mutazione B.1.351, la variante sudafricana, era di ben 8 volte superiore a quella di persone non vaccinate. Anche se lo studio è stato condotto su pochi casi, la quantità e le cifre sono sufficienti per far insospettire gli studiosi israeliani e indagare la circostanza che ha favorito il contagio dei vaccinati con siero Pfizer. La popolazione israeliana è stata vaccinata quasi interamente con vaccino americano, mentre solo pochissime dosi di Moderna sono state ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) Da recente studio israeliano è stato verificato che laè in grado diladi unin particolare In uno studio condotto su 400 campioni di persone vaccinate con il siero Pfizer è stato verificato che la prevalenza di persone infette dalla mutazione B.1.351, la, era di ben 8 volte superiore a quella di persone non vaccinate. Anche se lo studio è stato condotto su pochi casi, la quantità e le cifre sono sufficienti per far insospettire gli studiosi israeliani e indagare la circostanza che ha favorito il contagio dei vaccinati con siero Pfizer. La popolazione israeliana è stata vaccinata quasi interamente conamericano, mentre solo pochissime dosi di Moderna sono state ...

