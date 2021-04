La multa da 2,8 miliardi dell’Antitrust cinese ha fatto “bene” ad Alibaba? (Di lunedì 12 aprile 2021) Le azioni di Alibaba sono salite fino all’8% nell’apertura della settimana sui mercati di Hong Kong, pur essendo stata la compagnia di ecommerce multata per 2,8 miliardi di dollari (18,23 miliardi di yuan) dall’amministrazione di stato per la regolamentazione del mercato (Samr), l’autorità cinese con funzioni di antitrust. Annunciata a fine dicembre, l’indagine per pratiche antimonopolio è arrivata al punto in meno di quattro mesi: la sanzione comminata sabato è pari al 4% dei ricavi del mercato interno (456 miliardi di yuan nel 2019) di Alibaba. In Cina tali multe possono massimo arrivare al 10% del fatturato annuale di una compagnia. Nonostante la stangata record, che supera anche quella da 975 milioni di dollari inflitta a Qualcomm nel 2015, i mercati hanno accolto ... Leggi su wired (Di lunedì 12 aprile 2021) Le azioni disono salite fino all’8% nell’apertura della settimana sui mercati di Hong Kong, pur essendo stata la compagnia di ecommerceta per 2,8di dollari (18,23di yuan) dall’amministrazione di stato per la regolamentazione del mercato (Samr), l’autoritàcon funzioni di antitrust. Annunciata a fine dicembre, l’indagine per pratiche antimonopolio è arrivata al punto in meno di quattro mesi: la sanzione comminata sabato è pari al 4% dei ricavi del mercato interno (456di yuan nel 2019) di. In Cina tali multe possono massimo arrivare al 10% del fatturato annuale di una compagnia. Nonostante la stangata record, che supera anche quella da 975 milioni di dollari inflitta a Qualcomm nel 2015, i mercati hanno accolto ...

