La Compagnia del Cigno 2, anticipazioni sulla seconda puntata: Luca contro Teoman (Di lunedì 12 aprile 2021) La Compagnia del Cigno 2 tornerà in onda domenica 18 aprile con la seconda puntata. A seguire le anticipazioni sul prossimo appuntamento, che sarà trasmesso in prima serata su Rai 1. Intanto, la nuova fiction Rai ha esordito domenica 11 con il 17% di share, venendo battuta di un soffio dall'appuntamento serale di Avanti un altro su Canale 5. Per chi se la fosse persa, ecco le istruzioni dettagliate per rivedere la replica della prima puntata. Che cosa succederà nei prossimi due episodi (il terzo e il quarto) della serie con Anna Valle e Alessio Boni protagonisti?

