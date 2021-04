Isola dei Famosi, Elisa Isoardi sogno proibito in Honduras “Potrebbe essere mio figlio” (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisa Isoardi ha stregato un altro naufrago? A quanto pare il sogno proibito di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è Elisa Isoardi, nonostante la donna sia stata eliminata dalla spiaggia principale e al momento vive a Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Infatti, in queste ultime settimane il gossip impazza in Honduras. Dopo che il visconte Ferdinando Guglielmotti ha confessato davanti a tutti di essere particolarmente attratto dall’ex padrona di casa se La prova del cuoco, ricevendo un due di picche in prima serata, pare un altro naufrago sarebbe interessato a lei. Giunge voce che Andrea Cerioli provi dell’attrazione nei confronti della professionista cuneese. Anzi, per la precisione ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 aprile 2021)ha stregato un altro naufrago? A quanto pare ildi questa 15esima edizione de L’dei, nonostante la donna sia stata eliminata dalla spiaggia principale e al momento vive a Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile. Infatti, in queste ultime settimane il gossip impazza in. Dopo che il visconte Ferdinando Guglielmotti ha confessato davanti a tutti diparticolarmente attratto dall’ex padrona di casa se La prova del cuoco, ricevendo un due di picche in prima serata, pare un altro naufrago sarebbe interessato a lei. Giunge voce che Andrea Cerioli provi dell’attrazione nei confronti della professionista cuneese. Anzi, per la precisione ...

