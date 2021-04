Inzaghi: “Preso un gol non da noi, Consigli il migliore in campo” (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Filippo Inzaghi al termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Sassuolo. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Roberto De Zerbi. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Sconfitta – Quando il portiere è il migliore in campo significa che abbiamo dato tutto quello che avevamo. Mi dispiace per il gol Preso non da noi. Boga non può dribblare quattro persone senza che nessuno intervenga. Nel secondo tempo siamo migliorati ma Consigli contro di noi è sempre il migliore in campo. Abbiamo avuto le nostre occasioni, accettiamo il risultato del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Le parole di Filippoal termine della gara di Serie A che ha visto il Benevento ospitare il Sassuolo. L’allenatore piacentino ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi inal “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Roberto De Zerbi. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Sconfitta – Quando il portiere è ilinsignifica che abbiamo dato tutto quello che avevamo. Mi dispiace per il golnon da noi. Boga non può dribblare quattro persone senza che nessuno intervenga. Nel secondo tempo siamo migliorati macontro di noi è sempre ilin. Abbiamo avuto le nostre occasioni, accettiamo il risultato del ...

