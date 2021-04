India in piena pandemia, ma i fedeli si ammassano nel Gange (Di lunedì 12 aprile 2021) Decine di migliaia di devoti indù si stanno accalcando da questa notte ad Haridwar, in India, per il bagno rituale nel fiume Gange, in occasione della giornata cruciale del pellegrinaggo del Kumbha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Decine di migliaia di devoti indù si stanno accalcando da questa notte ad Haridwar, in, per il bagno rituale nel fiume, in occasione della giornata cruciale del pellegrinaggo del Kumbha ...

