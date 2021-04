In Perù spopola un maestro elementare di "estrema sinistra" (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Perù si caratterizza per la frammentazione della sua politica. Si elegge con il proporzionale il Parlamento, dove siedono oltre 10 partiti, mentre il presidente esce da elezioni a doppio turno e raramente ha maggioranza legislativa propria. Le elezioni di ieri hanno dato un risultato nella norma per la bassa percentuale dei due candidati che passeranno al secondo turno (poco sopra il 30% insieme), con una conferma e con una grande sorpresa. La conferma è il secondo arrivato, che dovrebbe essere Hernando de Soto, economista e già consulente di Alberto Fujimori, oppure Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, attualmente all’ergastolo per crimini contro l’umanità e corruzione durante i suoi governi degli anni ’90, oppure Rafael Aliaga. Il meglio piazzato al primo turno è invece un maestro elementare che in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilsi caratterizza per la frammentazione della sua politica. Si elegge con il proporzionale il Parlamento, dove siedono oltre 10 partiti, mentre il presidente esce da elezioni a doppio turno e raramente ha maggioranza legislativa propria. Le elezioni di ieri hanno dato un risultato nella norma per la bassa percentuale dei due candidati che passeranno al secondo turno (poco sopra il 30% insieme), con una conferma e con una grande sorpresa. La conferma è il secondo arrivato, che dovrebbe essere Hernando de Soto, economista e già consulente di Alberto Fujimori, oppure Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, attualmente all’ergastolo per crimini contro l’umanità e corruzione durante i suoi governi degli anni ’90, oppure Rafael Aliaga. Il meglio piazzato al primo turno è invece unche in ...

