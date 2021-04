Il nostro sito cambia faccia, ma non l'anima (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessandro Sallusti Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione. Oggi il nostro sito web ilgiornale.it cambia carrozzeria e motore, non certo l'anima che lo ha portato negli anni a diventare un solido punto di riferimento nel panorama dell'informazione online italiana e internazionale. Chi l'avrebbe detto - non certo io - che quei quattro colleghi disperati mandati a esplorare le praterie del web all'inizio di questo secolo in breve ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessandro Sallusti Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione Chiedo scusa se oggi parliamo di noi, della grande famiglia de Il Giornale, come il fondatore Montanelli chiamava i suoi lettori che dovevano essere - lo scrisse nel primo numero - un tutt'uno con la redazione. Oggi ilweb ilgiornale.itcarrozzeria e motore, non certo l'che lo ha portato negli anni a diventare un solido punto di riferimento nel panorama dell'informazione online italiana e internazionale. Chi l'avrebbe detto - non certo io - che quei quattro colleghi disperati mandati a esplorare le praterie del web all'inizio di questo secolo in breve ...

Advertising

Radio3tweet : Sessant'anni fa Hannah Arendt assisteva al processo contro Adolf Eichmann, intuendone la banalità del male. Da doma… - limesonline : ???????? Buongiorno, oggi è uscito il #nuovoLimes! Trovate 'A che ci serve #Draghi': - in queste edicole… - TecnocasaCentro : Alcuni dei nostri appartamenti proposti in vendita sono da ristrutturare, per questo dispongono di #rendering i qua… - GoSaily : Al nostro sito mancava un bel forum, ed eccolo qui ??Ora tutti potranno postare e commentare sui vari canali. NUOVO… - AndreaNoril : RT @DemGourmetIt: 'Arista' (che in greco significa 'Ottimo'), gridò secondo la leggenda il vescovo ortodosso Vissarion, che si era recato a… -