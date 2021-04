Hugh Laurie adatterà un romanzo di Agatha Christie per la TV

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 aprile 2021)sarà l'autore di una nuova miniserie televisiva televisiva basata suldiPerché non l'hanno chiesto a Evans?.torna in tv, ma questa volta dietro la telecamera: l'attore di Dr. HousePerché non l'hanno chiesto a Evans?,giallo pubblicato danegli anni '30., grande fan dell'opera fin da giovane età, sarà sceneggiatore, regista e produttore di una miniserie in tre parti che porterà sullo schermo l'appassionante mistero. Non è ancora chiaro se aggiungerà anche il ruolo di attore alla lista, ma stando a quanto riportato da Deadline, la speranza è quella di vederlo anche in questa veste, in un qualche ...