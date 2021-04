Gozi attacca Giorgia Meloni | ' Post fascista caricatura dell' estrema destra'

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sandro, nel suo nuovo libro "Il Bersaglio - Battaglie per l'Europa" ha duramente criticato lama in generale ha puntato il dito contro tutte le forme di ...

... "Anche Di Maio mi attaccò, voleva togliermi la cittadinanza" Giorgia Meloni, prosegue, "lancia il primo attacco contro di me all'inizio della campagna per le elezioni europee. E così...Lo afferma Sandro, europarlamentare di Renew Europe. "Quello di oggi è un segnale importante da parte della Commissione, ma dobbiamo avere il coraggio di compiere un passo ulteriore e decisivo, ...Sandro Gozi, nel suo nuovo libro "Il Bersaglio - Battaglie per l ... "fu lanciata contro di me dalla leader post-fascista di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. E così attacca anche il nemico pubblico ...