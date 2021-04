Flick | “Crediamo nella rimonta Goretzka e Coman ci saranno Lewandowski non recupera”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Domani sera ci sarà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Una partita molto importante, che vede i francesi partire avanti nel punteggio dopo il 3-2 dell’Allianz Arena. In conferenza stampa, il tecnico del Bayern, Hansi, ha parlato della gara che si attende al Parco dei Principi. Queste le sue parole: “Non è così facile per lo staff lavorare quando ci sono tanti giocatori infortunati o positivi al coronavirus. Lucas Hernandez e Leonhanno preso parte all’allenamento, quindi domani faranno parte della squadra, così come Kingsleye Jerome Boateng. Robertsarà assente, posso confermarlo al 100%. Nonostante questoalle possibilità diin vista del ritorno. Abbiamo le qualità per poter vincere, sappiamo ...

Dopo il k.o di Champions contro il Psg la squadra di Flick, capolista, affronta l'Union Berlino senza 7 elementi. E dietro i bavaresi si apre un campionato "nuovo" per l'Europa che ...Senza Lewandowski, la squadra di Flick ha pagato dazio quanto a realizzazione ... appare favorita per completare il sorpasso. Il PSG ci crede, anche se agisce prevalentemente di rimessa e al ...