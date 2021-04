Elisa, terribile lutto per la cantante. Il doloroso messaggio: “Sarete sempre con noi” (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisa è stata colpita da un lutto molto doloroso in questi ultimi giorni. La cantante stessa rivela la morte degli zii sul suo profilo Instagram, dove ricorda i momenti passati insieme, la passione per l’arte e per la musica che condividevano. Gli zii di Elisa sono stati colpiti dal Covid e la pandemia li ha portati via dall’affetto della famiglia. Elisa: il messaggio dopo il lutto “È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione“, sono queste le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 aprile 2021)è stata colpita da unmoltoin questi ultimi giorni. Lastessa rivela la morte degli zii sul suo profilo Instagram, dove ricorda i momenti passati insieme, la passione per l’arte e per la musica che condividevano. Gli zii disono stati colpiti dal Covid e la pandemia li ha portati via dall’affetto della famiglia.: ildopo il“È ancora quasi impossibile accettare che questo covid via abbia portati via e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni. Zia, insieme alla mamma e a Felice mi hai aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione“, sono queste le ...

Advertising

_Elisa_22 : Ma in quale universo “housing the masses” sarebbe una cosa negativa segno di una terribile dittatura comunista tota… - Fica_Daniela_ : RT @CRUDELIA___: Posso ?? dire ?? che ?? Elisa ?? non ?? è ?? mia ?? amica ??. Gilles davvero non so come potrà mai superare la notte Eli dopo ques… - CRUDELIA___ : Posso ?? dire ?? che ?? Elisa ?? non ?? è ?? mia ?? amica ??. Gilles davvero non so come potrà mai superare la notte Eli do… -