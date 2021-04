Da Giletti ristoratori e commercianti di?Salerno: “Apriamo perchè dobbiamo pagare i debiti” (Di martedì 13 aprile 2021) di Monica De Santis La protesta scende in piazza, anche ieri sera i ristoratori hanno trovato spazio nel corso della trasmissione “Non è l’Arena di Giletti”. In collegamento da Firenze quattro rappresentanti di “Io Apro” e in collegamento da Salerno quattro rappresentanti dell’Aisp.?Tema principale la manifestazione di martedì scorso a Roma che ha visto scontri tra ristoratori e polizia e la manifestazione di oggi, non autorizzata, sempre a Roma. In collegamento da Salerno Rita Mazzotti dell’associazione Aisp.?A lei è toccato raccontare la “cena col governo” organizzata nei giorni scorsi in collaborazione con l’avvocato Michele Sarno, che ha deciso di assumere gratuitamente la difesa dei ristoratori salernitani. Rita ha poi spiegato le difficoltà che la categoria sta vivendo e i debiti che molti di ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 aprile 2021) di Monica De Santis La protesta scende in piazza, anche ieri sera ihanno trovato spazio nel corso della trasmissione “Non è l’Arena di”. In collegamento da Firenze quattro rappresentanti di “Io Apro” e in collegamento da Salerno quattro rappresentanti dell’Aisp.?Tema principale la manifestazione di martedì scorso a Roma che ha visto scontri trae polizia e la manifestazione di oggi, non autorizzata, sempre a Roma. In collegamento da Salerno Rita Mazzotti dell’associazione Aisp.?A lei è toccato raccontare la “cena col governo” organizzata nei giorni scorsi in collaborazione con l’avvocato Michele Sarno, che ha deciso di assumere gratuitamente la difesa deisalernitani. Rita ha poi spiegato le difficoltà che la categoria sta vivendo e iche molti di ...

