Covid | Oms | ' Dg Tedros non coinvolto in report su Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Milano, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms),Adhanom Ghebreyesus "non è statonello sviluppo, nella pubblicazione o nel ritiro del rapporto" intitolato 'An Unprecedented Challenge' sulla prima risposta dell'-19, redatto da Francesco Zambon e dai ricercatori dell'ufficio di Venezia dell'Oms. A puntualizzarlo all'Adnkronos Salute è un portavoce dell'Oms, Christian Lindmeier. Quel, spiega, "era un documento regionale pubblicato prematuramente dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms. I dati e le informazioni contenuti nella relazione non erano stati verificati e contenevano inesattezze e incongruenze. Non avrebbe dovuto essere pubblicato ed è stato ritirato dall'ufficio europeo sotto l'autorità del ...