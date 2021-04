Covid: M5s Ars, ‘vertici sanità in commissione? bene purché non sia farsa’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Audizione vertici sanità in commissione? bene, purché sia l’occasione di avere finalmente risposte concrete e non sia una farsa”. Lo dicono il capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati della commissione Salute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa. “Speriamo che l’audizione di mercoledì – dicono – sia l’occasione per ottenere risposte su tante cose che vanno chiarite da tempo, per esempio i vaccini, che ci vedono agli ultimi posti in fatto di inoculazioni complessive e all’ultimo posto per quanto riguarda le somministrazioni agli over 80”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – “Audizione verticiinsia l’occasione di avere finalmente risposte concrete e non sia una farsa”. Lo dicono il capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Di Caro, e i componenti pentastellati dellaSalute di Palazzo dei Normanni, Francesco Cappello, Antonio De Luca, Giorgio Pasqua e Salvatore Siragusa. “Speriamo che l’audizione di mercoledì – dicono – sia l’occasione per ottenere risposte su tante cose che vanno chiarite da tempo, per esempio i vaccini, che ci vedono agli ultimi posti in fatto di inoculazioni complessive e all’ultimo posto per quanto riguarda le somministrazioni agli over 80”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

gennaromigliore : Botta e risposta in Antimafia: Morra (M5S) vuole gli elenchi dei vaccinati in Campania: “Iniezioni ad amici di amic… - TV7Benevento : Covid: M5s Ars, 'vertici sanità in commissione? bene purché non sia farsa'... - GruppoIeC : M5S a Guerini: «L'ospedale da campo di Vaglio Lise può accogliere pazienti covid» - - CRBasilicata : Carlucci (M5s):“Caos totale al centro vaccinazione Covid Potenza””Ho inviato una interrogazione per chiedere rispos… - PinoJazzing : @gladiatoremassi @macfaddish Alle prossime elezioni, se vi lasceranno votare, avrai questa risposta. Io però sono c… -