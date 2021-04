Covid, Agis: 'L'obbligo di tampone per il pubblico è discriminatorio' (Di lunedì 12 aprile 2021) commenta L'obbligo del tampone per il pubblico degli spettacoli sarebbe 'un elemento di discriminazione sociale, oltre che un ulteriore disincentivo alla partecipazione'. Lo sottolinea l'Associazione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) commenta L'delper ildegli spettacoli sarebbe 'un elemento di discriminazione sociale, oltre che un ulteriore disincentivo alla partecipazione'. Lo sottolinea l'Associazione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Agis: 'L'obbligo di tampone per il pubblico è discriminatorio' #Coronavirus - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agis: 'L'obbligo di tampone per il pubblico è discriminatorio' #Coronavirus - Diego_Bruno80 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agis: 'L'obbligo di tampone per il pubblico è discriminatorio' #Coronavirus - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Covid, Agis: 'L'obbligo di tampone per il pubblico è discriminatorio' #Coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, Agis: 'L'obbligo di tampone per il pubblico è discriminatorio' #Coronavirus -