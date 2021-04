Bianca Guaccero positiva al Coronavirus, assente a “Detto Fatto”: come sta (Di lunedì 12 aprile 2021) Bianca Guaccero ha confessato in diretta tv di essere positiva al Covid, collegandosi da casa nel corso della nuova puntata del programma di Raidue “Detto Fatto”. La conduttrice, nota anche per fiction di successo come “Capri”, ha svelato di essere al momento in isolamento. leggi anche l’articolo —> Bianca Guaccero su Instagram, foto sottosopra in piscina: «Stupenda così al naturale!» Bianca Guaccero positiva al Coronavirus, assente a “Detto Fatto”: ecco come sta «Siete bellissimi anche da casa, questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia piacere. Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021)ha confessato in diretta tv di essereal Covid, collegandosi da casa nel corso della nuova puntata del programma di Raidue “”. La conduttrice, nota anche per fiction di successo“Capri”, ha svelato di essere al momento in isolamento. leggi anche l’articolo —>su Instagram, foto sottosopra in piscina: «Stupenda così al naturale!»ala “”: eccosta «Siete bellissimi anche da casa, questo ve lo voglio dire perché penso che vi faccia piacere. Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in ...

