Amici 20, Martina ancora in sfida con Serena, sbotta: "Mi sono stancata, quindi…"

In onda anche oggi 12 aprile su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 20. La prima puntata della settimana, che ci porta all'interno della scuola di Maria De Filippi, si apre con un nuovo guanto di sfida. Alessandra Celentano ha deciso, ancora una volta, di schierare Serena contro Martina in un Charleston.

ciaosonomiaa : se non c’è più amici di rosa, c’è amici di martina... #amemici20 #Amici20 - rooosk1 : fate prima a cambiare nome in Amici di Martina #amemici20 #amici20 - claudiaheda : RT @MrsEIord: Sono tutti un po’ impazziti sti allievi che giustificano i limiti di Martina, va bene che siete amici,ma se ogni cosa che le… - amici_20fp : RT @brunellas6: Io non stimo Martina come ballerina ma fa male vedere una ragazza di 20 anni che per questa situazione non prova più piacer… - sangiuss__ : basta amici di Martina e Lorella vi prego #amemici20 -