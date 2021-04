Al Bano se ne frega del “politicamente corretto” e va a cantare per Putin e Orban (Di lunedì 12 aprile 2021) «Il 7 giugno farò un concerto a Budapest alla presenza di Putin, Orban e il presidente Azero, per l’apertura del campionato di Judo». Lo racconta, ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1 Rai, il cantante Al Bano, confidando che da giovane era timidissimo. «Avevo mal di stomaco non solo quando dovevo iniziare a cantare ma anche solo a parlare». La simpatia del cantante italiano per il presidente russo non è una novità. Già a marzo di due anni fa, infatti, nel corso di un’intervista a Peter Gomez Al Bano spese parole di grande elogio per Putin. «Le cose che ha fatto politicamente e mondialmente sono di notevole valore», rispose al giornalista che gli aveva chiesto conto dell’ammirazione più volte dimostrata nei confronti del capo del Cremlino. «Il presidente russo ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) «Il 7 giugno farò un concerto a Budapest alla presenza die il presidente Azero, per l’apertura del campionato di Judo». Lo racconta, ospite di Un Giorno da Pecora su Radio1 Rai, il cantante Al, confidando che da giovane era timidissimo. «Avevo mal di stomaco non solo quando dovevo iniziare ama anche solo a parlare». La simpatia del cantante italiano per il presidente russo non è una novità. Già a marzo di due anni fa, infatti, nel corso di un’intervista a Peter Gomez Alspese parole di grande elogio per. «Le cose che ha fattoe mondialmente sono di notevole valore», rispose al giornalista che gli aveva chiesto conto dell’ammirazione più volte dimostrata nei confronti del capo del Cremlino. «Il presidente russo ha ...

