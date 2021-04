A Massa Martana un prete lascia la tonaca per amore (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ successo in una località in provincia di Perugia, dove un prete di 42 anni lascia la tonaca per amore. Nel dettaglio la storia A Massa Martana in provincia di Perugia un prete lascia la tonaca per amore e chiede al Santo padre le dimissioni dallo stato clericale e la dispensa dagli obblighi del celibato. Al termine della celebrazione dell’ultima messa nella località in cui esercitava il servizio pastorale, il prete accompagnato dal Vescovo Gualtiero Sigismondi annuncia la sua decisione alla comunità. Lo stesso Vescovo dichiara che la motivazione della sua presenza nella località è dovuta proprio a questa comunicazione e alla sospensione in via precauzionale del servizio del parroco come guida ... Leggi su zon (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ successo in una località in provincia di Perugia, dove undi 42 annilaper. Nel dettaglio la storia Ain provincia di Perugia unlapere chiede al Santo padre le dimissioni dallo stato clericale e la dispensa dagli obblighi del celibato. Al termine della celebrazione dell’ultima messa nella località in cui esercitava il servizio pastorale, ilaccompagnato dal Vescovo Gualtiero Sigismondi annuncia la sua decisione alla comunità. Lo stesso Vescovo dichiara che la motivazione della sua presenza nella località è dovuta proprio a questa comunicazione e alla sospensione in via precauzionale del servizio del parroco come guida ...

sofonisba55 : RT @ultimenotizie: Dopo sei anni di sacerdozio, don Riccardo Ceccobelli ha compreso che quella non è la sua strada e la sua vocazione. Inna… - orsatrawinska : 'Sono innamorato' e il parroco lascia la tonaca. Colpo di scena in chiesa davanti al vescovo - infoitinterno : Massa Martana, il prete ai fedeli durante la messa: sono innamorato, lascio la tonaca - PusJordan : RT @ultimenotizie: Dopo sei anni di sacerdozio, don Riccardo Ceccobelli ha compreso che quella non è la sua strada e la sua vocazione. Inna… - PivaEdoardo : questo è un uomo Massa Martana, il prete ai fedeli: sono innamorato, lascio la tonaca -