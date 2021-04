Vaccino COVID-19 AstraZeneca | EMA trova un possibile collegamento con casi molto rari di trombi inusuali associati a bassi livelli di piastrine

(Di domenica 11 aprile 2021) L’EMA conferma che il rapporto rischio-beneficio complessivo rimane positivo. Il Comitato per la sicurezza dell’EMA (PRAC) ha concluso oggi che ididebbano essere elencati come effetti indesideratidi Vaxzevria (precedentemente denominato-19). Per raggiungere la sua conclusione, il Comitato ha preso in considerazione tutti gli elementi attualmente disponibili, compreso il parere di un gruppo di esperti ad hoc. L’EMA richiama l’attenzione degli operatori sanitari e delle persone vaccinate affinché siano consapevoli della possibilità che entro 2 settimane dalla vaccinazione si verifichino ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Roma infermieri in piazza contro obbligo vaccino. VIDEO - pfmajorino : Covid e vaccino, protesta con le pentole sotto Regione Lombardia: 'E' andato tutto male, sanità va commissariata'… - MediasetTgcom24 : Covid, Cnn: quasi il 40% dei Marines ha rifiutato il vaccino #marines - marisavillani : RT @ImolaOggi: ??Usa, il 40% dei marines rifiuta il vaccino contro il Covid - infoitsalute : FOCUS – Il vaccino anti Covid Johnson & Johnson arriva in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino COVID

'AstraZeneca ha violato e continua a violare le sue obbligazioni contrattuali sulla produzione e la fornitura delle 300 milioni di dosi iniziali' dianti -'per l'Europa'. Il 19 marzo la Commissione europea ha scritto una lettera - ultimatum ad Astrazeneca per mano di Sandra Gallina, l'italiana che guida la direzione generale Salute ...Oggi sono 22.647 le persone che hanno ricevuto ilcontro ilcomunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 2.260 è stata somministrata la seconda ...L’annuncio è del sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto che ha citato la Puglia per una cattiva gestione del piano anti Covid: «Ci sono state oltre 2 milioni di persone vaccinate come “altri” ...Il virologo ha tenuto una nuova “lezione”, rispondendo alle domande più frequenti sull’emergenza Covid-19, dalle varianti ai vaccini. Come si diffonde il coronavirus? Il virologo ha fatto ...