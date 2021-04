“Un milione di voti se cacciate Conte”: Report e i messaggi tra Maria Elena Boschi e l’ex tesoriere della Lega Gianmario Ferramonti (Di domenica 11 aprile 2021) “Un milione di voti se cacciate Conte”. Questo avrebbe detto l’ex tesoriere della Lega Gianmario Ferramonti a Maria Elena Boschi secondo un servizio di Report che andrà in onda lunedì e che è stato anticipato oggi dal Fatto Quotidiano. La deputata di Italia Viva ha risposto alla trasmissione di Raitre di non aver mai replicato ai messaggi di Ferramonti. Le cui affermazioni a proposito dei “milioni di voti” che avrebbe a disposizione appaiono piuttosto campate in aria. Ferramotti ha parlato con Giorgio Mottola di Report ai primi di gennaio. Gli ha detto di non essere massone ma di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 11 aprile 2021) “Undise”. Questo avrebbe dettosecondo un servizio diche andrà in onda lunedì e che è stato anticipato oggi dal Fatto Quotidiano. La deputata di Italia Viva ha risposto alla trasmissione di Raitre di non aver mai replicato aidi. Le cui affermazioni a proposito dei “milioni di” che avrebbe a disposizione appaiono piuttosto campate in aria. Ferramotti ha parlato con Giorgio Mottola diai primi di gennaio. Gli ha detto di non essere massone ma di ...

