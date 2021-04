Advertising

TV7Benevento : Ue: Letta, 'Next generation svolta per fare davvero l'Unione europea'... -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Next

Metro

DIETRO LE NOMINE/ Rai,pensa a un valzer (di poltrone) che preoccupa Giorgetti Secondo l'espressione scelta da Bardazzi, è importante che per i prossimi anni si ragioni in termini di "...Tema pressante, perché i fondi delGeneration EU in arrivo sono condizionati a una riforma ... Gianni, politico di lungo corso e presidente onorario dell'associazione "Davide De Luca - Una ..."Se non ci fosse stato il Next generation Eu, oggi non ci sarebbe più l'Unione europea. L'Ue si sarebbe afflosciata, avrebbe fallito, ...Roma, 11 apr (Adnkronos) – “Next generation Eu è la svolta dell’Unione europea e renderlo permanente è il nostro grande obiettivo per fare davvero l’Unione europea”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo i ...