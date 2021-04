Stagione estiva ‘imbrigliata’, i bagnini romagnoli: “Almeno si parta dai bagni solari” (Di domenica 11 aprile 2021) RIMINI – Armati di pale e badili, i bagnini romagnoli dopo Pasqua sono tornati al lavoro nelle loro spiagge, per prepararle alla partenza della stagione. Anche di fronte all’incognita sulla data dell’apertura degli stabilimenti, vogliono farsi trovare pronti. La speranza è partire con l’elioterapia, ovvero la possibilità di stare in spiaggia per la tintarella, molto prima del 29 maggio, giorno fissato dalla Regione Emilia-Romagna per l’inizio della stagione balneare. Da Cattolica a Cervia-Milano marittima, tra i “capanni” non è raro veder spuntare anche qualche ruspa e scavatori per livellare il lido, prima di fissare i ‘paletti’ degli ombrelloni. Rispetto a un anno fa, ora le “regole” per consentire il distanziamento tra gli ospiti ci sono – e sono le stesse dell’estate scorsa – i bagnini sanno già come predisporre gli stabilimenti. A preoccupare sono piuttosto il ‘balletto dei colori’ delle Regioni che determinerà quando si potrà aprire e il pienone di luglio e agosto nella seconda stagione turistica dell’era Covid, più compressa nei tempi e negli spazi (e nei ricavi) per non lasciare senza ombrellone nessuno. Leggi su dire (Di domenica 11 aprile 2021) RIMINI – Armati di pale e badili, i bagnini romagnoli dopo Pasqua sono tornati al lavoro nelle loro spiagge, per prepararle alla partenza della stagione. Anche di fronte all’incognita sulla data dell’apertura degli stabilimenti, vogliono farsi trovare pronti. La speranza è partire con l’elioterapia, ovvero la possibilità di stare in spiaggia per la tintarella, molto prima del 29 maggio, giorno fissato dalla Regione Emilia-Romagna per l’inizio della stagione balneare. Da Cattolica a Cervia-Milano marittima, tra i “capanni” non è raro veder spuntare anche qualche ruspa e scavatori per livellare il lido, prima di fissare i ‘paletti’ degli ombrelloni. Rispetto a un anno fa, ora le “regole” per consentire il distanziamento tra gli ospiti ci sono – e sono le stesse dell’estate scorsa – i bagnini sanno già come predisporre gli stabilimenti. A preoccupare sono piuttosto il ‘balletto dei colori’ delle Regioni che determinerà quando si potrà aprire e il pienone di luglio e agosto nella seconda stagione turistica dell’era Covid, più compressa nei tempi e negli spazi (e nei ricavi) per non lasciare senza ombrellone nessuno.

Advertising

nicolamosele : RT @DolomitSuperski: ???? Oggi si sarebbe conclusa la stagione invernale 2020/21 nella gran parte delle nostre aree sciistiche. Vogliamo darv… - DolomitSuperski : ???? Oggi si sarebbe conclusa la stagione invernale 2020/21 nella gran parte delle nostre aree sciistiche. Vogliamo d… - sam_samu24 : RT @jeperego: Michael Frenzel direttore dell'Associazione dell'industria tedesca del #turismo. “Per la stagione estiva, le prenotazioni son… - Dgenrico : RT @notiziedabruzzo: Turismo, comune di #Fossacesia al lavoro per la stagione estiva 2021. - ToniaAntonella : RT @intoscana: L’Isola d’Elba si prepara alla stagione estiva in attesa delle decisioni del Governo ma i vaccini restano la via prioritari… -

Ultime Notizie dalla rete : Stagione estiva Meteo, neve in Valbormida: spazzaneve in azione ... in attuazione del progetto 'Spiagge Sicure 2020', sono stati predisposti durante questa stagione estiva mirati servizi volti alla prevenzione e repressione delle violazioni amministrative e penali ...

Calciomercato Juventus, il riscatto di Morata è lontano ... potrebbe fare ritorno in Spagna alla fine della stagione in corso Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Arrivato nella scorsa sessione estiva ...

"Per la stagione estiva, a Fossacesia rilancio del turismo a 360°. Parola d'ordine: sicurezza" Zonalocale Bagni a Livorno, le previsioni dei titolari e le novità sull'organizzazione Prenotazioni, richieste di informazioni, voglia di tornare al mare. Il passaggio della Toscana in zona arancione, a partire da domani, ha rimesso in moto la macchina organizzativa degli stabilimenti b ...

Torre Canne, la spiaggia è sempre più accessibile e alla portata di tutti Nuove passerelle, una pedana, un percorso tattile, tre posti auto per i disabili: non solo una promessa, ma una realtà che sarà concretizzata prima della stagione estiva ormai alle porte. Torre Canne ...

... in attuazione del progetto 'Spiagge Sicure 2020', sono stati predisposti durante questamirati servizi volti alla prevenzione e repressione delle violazioni amministrative e penali ...... potrebbe fare ritorno in Spagna alla fine dellain corso Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube Arrivato nella scorsa sessione...Prenotazioni, richieste di informazioni, voglia di tornare al mare. Il passaggio della Toscana in zona arancione, a partire da domani, ha rimesso in moto la macchina organizzativa degli stabilimenti b ...Nuove passerelle, una pedana, un percorso tattile, tre posti auto per i disabili: non solo una promessa, ma una realtà che sarà concretizzata prima della stagione estiva ormai alle porte. Torre Canne ...