Sport in tv oggi domenica 11 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 11 aprile 2021)112021, saranno di scena diversi: il calcio con la Serie A, il basket con NBA, Serie A ed EuroCup femminile, il ciclismo con il Giro di Turchia, il tennis con i tornei ATP di Montecarlo, Cagliari e Marbella e WTA di Charleston e Bogotà, il sollevamento pesi con gli Europei, il golf con il Masters, il taekwondo con gli Europei il pentathlon con la Coppa del Mondo, il canottaggio con gli Europei, lo snooker con le qualificazioni dei Mondiali e la canoa slalom con la gara internazionale di Ivrea.IN TV01.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers – SkyUno, Sky Go, Now TV 03.00 Basket, NBA: Utah Jazz-Sacramento ...

Advertising

acmilan : Oggi si celebra la Giornata mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. #FondazioneMilan si impegna quotidianam… - mauroberruto : Inizia oggi una grande partita: scrivere la parola #sport nella nostra #Costituzione e normare il #dirittoallosport… - pdnetwork : 'Anche la follia merita i suoi applausi', disse Alda Merini. Inizia oggi una grande partita. Sarò voce di tutti col… - SergVessicchio : TRE PARTITE OGGI SU - likevmagic : @DVEORE forse ti odio sarà il nostro per sempreeeeeeeeeeeeee comunque sì mi diverto, un sacco di gente oggi mi ha d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

è stato bravo anche Izzo, che doveva leggere dei movimenti dell'Udinese. Sono stati entrambi molto abili perché sono stati concentrati, non si sono fatti prendere dalla frenesia. Ora archiviamo ...avevo la sensazione di una squadra che teneva bene il campo. Siamo stati sfortunati con gli episodi, tra il rigore dato a loro e tolto a noi. Per valutare certe cose ci sono i supporti ...Il giornalista Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan e della lotta Champions. (Pianeta Milan) Condò ha spiegato come Roberto De Zerbi avrebbe ...Lo sport a Casalecchio riparte dai parchi pubblici. Si attende solo il via libera dei decreti anti Covid, nella cittadina sul Reno, per riprendere il movimento di tutte quelle discipline ...