Scuola: da domani in classe 6,5 mln studenti, 8 su 10 (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue il rientro degli studenti nelle loro classi. Da domani saranno quasi 6,6 milioni gli alunni presenti a Scuola sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10. Quasi un milione in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Prosegue il rientro deglinelle loro classi. Dasaranno quasi 6,6 milioni gli alunni presenti asugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, 8 su 10. Quasi un milione in ...

Agenzia_Ansa : Da domani a scuola 6,5 milioni di studenti, 8 su 10 #ANSA - EnricoLetta : Domani molti studenti ritrovano i loro compagni e i loro prof. Lo fanno in sicurezza. Una buona notizia. La #scuola… - Mov5Stelle : Buon ritorno a #scuola! Domani 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno in classe. Abbiamo riportato tra i…