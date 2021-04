Romero | o tutti o nessuno | non ci sarà per Atalanta-Juventus

(Di domenica 11 aprile 2021) Il difensore argentino è stato ammonito nel corso del primo tempo del match,squalificato contro la. Fiorentina-è la partita con cui, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, si chiude la trentesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina si presenta con l’obiettivo di guadagnare punti chiave in ottica salvezza, l’con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Al 23 intervento rovinoso disu Vlahovic, la panchina della Fiorentina vorrebbe il rosso ma ...momento i toscani sono fermo alla 14posizione della classifica (naturalmente considerando per...A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Nigro, Bruzzo, Sandri, Fontana, Salvemini,, ... LE SCELTE INIZIALI In casa rossazzurra mister Francesco Baldini ha convocatoi componenti dell'...Diffidato alla vigilia del match con la Fiorentina, il difensore argentino è stato sanzionato per un duro intervento su Vlahovic.Il difensore dell'Atalanata, Christian Romero, è stato ammonito durante Fiorentina-Atalanta e quindi salterà il match di domenica prossima contro la Juventus. Niente scontro con la Juventus per lui, ...