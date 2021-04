Riaperture dal 20? Prima ristoranti e bar | poi palestre | cinema e teatri

(Di domenica 11 aprile 2021) ROMA Una data precisa ha detto che non può essere fatta, ma la pressione per riaprire continua ad essere forte. Il cambio di guida alla conferenza delle regioni, con l'arrivo del presidente leghista ...

: PARLA LOCATELLI 'Le aperture vanno fatte per rispondere alla crisi economica e sociale, ... 'Ma guai se pensassimo che siamo fuoriproblema, ci ritroveremmo alla situazione di metà marzo ...Il cambio di guida alla conferenza delle regioni, con l'arrivo del presidente leghista del Friuli Massimiliano Fedriga, spinge per un cronoprogramma dida avviare giàprossimo fine ...Parlando in una conferenza stampa, ieri a Chendgu, il capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, Gao Fu, ha dichiarato che il Paese sta esaminando due strade per «risolvere il p ...Mario Draghi è prudente e pragmatico. «Tutti vogliamo le riaperture nelle prossime settimane. E ci saranno, perché capisco appieno il senso di disperazione e di alienazione ...