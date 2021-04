Remi Weekes | la nomination per i Bafta ispira grandi fantasie

(Di domenica 11 aprile 2021) “Eravamo solo io ei miei coinquilini in cucina”, dicedella sua serata trionfante ai British Independent Film Awards di febbraio. Lo sceneggiatore e regista del film horror His House, che aveva ottenuto 16 p, è stato nominato in quattro categorie separate per regia e sceneggiatura. Cosa ha dettonel discorso di ringraziamento? Nel suo discorso, che ha letto da un documento di Notes sul suo laptop, ha ringraziato “la famiglia e gli amici che sono stati al mio fianco durante questa strana e strana carriera”., che ha 33 anni, ha studiato cinema al London College of Communication e si è fatto le ossa su cortometraggi e pubblicità prima che la sua società di produzione gli chiedesse di rivedere una prima versione di His ...

Soul! (Shoes In The Bed Productions) Radha Blank " The Forty - Year - Old Version (Netflix)" His House (Netflix) Outstanding Documentary (Film) John Lewis: Good Trouble (Magnolia ...... Claire Wilson (sceneggiatrici) " Rocks Ben Sharrock (regista/sceneggiatore), Irune Gurtubai (produttrice) " Limbo Jack Sidey (regista/sceneggiatore) " Moffie(regista/sceneggiatore) " ...