Pelè: «Il migliore tra me e Maradona? Per Dio siamo tutti uguali» (Di domenica 11 aprile 2021) Pelè ospite a "Che tempo che fa". "Penso a mio padre che diceva che bisogna avere fegato, perché il fegato è un organo fondamentale per l'essere umano: se il fegato non funziona bene, non si sta bene. Il fegato e il cuore. Per questo mio padre diceva che bisogna avere fegato." "Non chiamatemi Signore, il mio nome è Pelé. Se mi chiamate Signore io mi sento molto vecchio. A voi il mio affetto e un bacio a tutti quanti." "Molte di queste azioni, di queste scene non le avevo ancora viste. Le sto vedendo adesso quindi mi commuovo, devo trattenermi per non piangere davanti a voi. " "Mio papà era un giocatore di calcio, era il numero 9, il centravanti, aveva fatto tanti gol di testa. L'unica cosa che volevo che Dio mi desse era giocare tanto bene quanto mio padre." "Mio padre è l'unico cannoniere che è riuscito a fare più gol di Pelé ..."

