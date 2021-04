Palermo-Vibonese, esordio assoluto per Marong: il difensore rosanero stupisce e si ricandida (Di domenica 11 aprile 2021) Il Palermo non va oltre il pareggio contro la Vibonese.Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo la sconfitta rocambolesca patita a Monopoli, i rosanero steccano anche l'abbordabile turno interno contro la formazione calabrese.Unica nota lieta, la prima apparizione da titolare di Bubacarr Marong. La vera sorpresa di giornata, protagonista di un'ottima prestazione. Si tratta dell'esordio assoluto con la maglia rosanero per lui: "Sono molto contento, ho aspettato due anni di scendere in campo. Palermo è casa mia, sono felice e voglio ringraziare tutti: dall'allenatore ai miei compagni di squadra. Ho saputo solo questa mattina che avrei giocato dall'inizio. Ho scelto di approdare al ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) Ilnon va oltre il pareggio contro la.Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Dopo la sconfitta rocambolesca patita a Monopoli, isteccano anche l'abbordabile turno interno contro la formazione calabrese.Unica nota lieta, la prima apparizione da titolare di Bubacarr. La vera sorpresa di giornata, protagonista di un'ottima prestazione. Si tratta dell'con la magliaper lui: "Sono molto contento, ho aspettato due anni di scendere in campo.è casa mia, sono felice e voglio ringraziare tutti: dall'allenatore ai miei compagni di squadra. Ho saputo solo questa mattina che avrei giocato dall'inizio. Ho scelto di approdare al ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo-Vibonese, esordio assoluto per Marong: il difensore rosanero stupisce e si ricandida - Mediagol : #Palermo-Vibonese, esordio assoluto per Marong: il difensore rosanero stupisce e si ricandida - WiAnselmo : VIDEO #Palermo-Vibonese 0-0: Filippi e Marong in mixed zone dopo il pari - Mediagol : VIDEO #Palermo-Vibonese 0-0: Filippi e Marong in mixed zone dopo il pari - NelsonMuntzHa : RT @mariocaruso90: #Palermo-#Vibonese 0-0, un applauso a chi l’ha vista fino al 95º. Un assedio sterile infinito con un paio di grandi erro… -