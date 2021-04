Pagelle Juve Genoa: Kulusevski apre le danze, McKennie entra bene VOTI (Di domenica 11 aprile 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Juve Genoa Le Pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Genoa, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Kulusevski FLOP: Pjaca VOTI Juventus: Szczesny 7; Cuadrado 7 (46? Alex Sandro 6), de Ligt 5.5, Chiellini 5.5, Danilo 7; Kulusevski 6.5 (67? McKennie 7), Bentancur 5.5, Rabiot 6.5 (83? Ramsey SV), Chiesa 6 (74? Arthur SV); Morata 6 (67? Dybala 6), Ronaldo 5.5. All. Pirlo 6 Genoa: Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 5.5, Criscito 6; Biraschi 6 (46? Ghiglione 6.5), Rovella 6 (62? Zajc 5.5), Badelj 6, Behrami 6.5 (46? Pjaca 5), Zappacosta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP: Pjacantus: Szczesny 7; Cuadrado 7 (46? Alex Sandro 6), de Ligt 5.5, Chiellini 5.5, Danilo 7;6.5 (67?7), Bentancur 5.5, Rabiot 6.5 (83? Ramsey SV), Chiesa 6 (74? Arthur SV); Morata 6 (67? Dybala 6), Ronaldo 5.5. All. Pirlo 6: Perin 6; Masiello 6, Radovanovic 5.5, Criscito 6; Biraschi 6 (46? Ghiglione 6.5), Rovella 6 (62? Zajc 5.5), Badelj 6, Behrami 6.5 (46? Pjaca 5), Zappacosta ...

