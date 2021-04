Masters1000 Montecarlo | Thomas Fabbiano completa l’en plein azzurro | Sousa sconfitto e pass per il tabellone principale

(Di domenica 11 aprile 2021)il pokerin questi turni decisivi delle qualificazioni deldi. Il n.172 del ranking, presente in questograzie a una wild card, hail portoghese Joao(n.107 del mondo) con il punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 33 minuti di partita, portando il computo degli italiani presenti nel main draw del torneo del Principato a nove. Un numero decisamente importante. Una partita ben gestita da, che ha saputo interpretare al meglio i punti importanti, giocando splendidamente quando la palla “pesava” maggiormente. Un risultato significativo per lui, visti i tanti problemi del 2020. Il suo prossimo avversario, dunque, sarà il polacco Hubert ...

Il tabellone deldiaccoglie un altro italiano. Dopo gli accessi per meriti di classifica di Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego , arricchiti dalla wild card di ...Non un bel test in vista deldi, dove dovrà difendere i punti del successo del 2019. ATP, Cagliari Musetti salva 4 match point e centra i quarti: il meglio in 4 44 MINUTI FA ...Thomas Fabbiano completa il poker azzurro in questi turni decisivi delle qualificazioni del Masters1000 di Montecarlo. Il n.172 del ranking, presente in questo tabellone grazie a una wild card, ha ...Straordinario risultato del tennis azzurro che manda nel tabellone principale anche Travaglia, Caruso, Cecchinato e Fabbiano ...