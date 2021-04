Masters 1000 Montecarlo 2021, qualificazioni: Caruso, Travaglia, Cecchinato e Fabbiano nel main draw (Di domenica 11 aprile 2021) Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Thomas Fabbiano accedono al main draw del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Grande giornata nel Principato per i nostri tennisti, che hanno superato il rispettivo turno finale di qualificazioni conquistando il pass per l’accesso al tabellone principale del primo 1000 della stagione sulla terra rossa. Caruso ha battuto in due comodi set l’australiano Bernard Tomic con il punteggio di 7-6(2) 6-0. Dopo un primo parziale combattuto e risolto soltanto al tie-break, l’azzurro ha avuto vita facile nel secondo set rifilando un bagel all’avversario. Caruso è stato subito raggiunto da ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Salvatore, Stefano, Marcoe Thomasaccedono aldeldi. Grande giornata nel Principato per i nostri tennisti, che hanno superato il rispettivo turno finale diconquistando il pass per l’accesso al tabellone principale del primodella stagione sulla terra rossa.ha battuto in due comodi set l’australiano Bernard Tomic con il punteggio di 7-6(2) 6-0. Dopo un primo parziale combattuto e risolto soltanto al tie-break, l’azzurro ha avuto vita facile nel secondo set rifilando un bagel all’avversario.è stato subito raggiunto da ...

