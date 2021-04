Lorenzo Sonego trionfa al Sardegna Open: dopo 15 anni un azzurro torna a vincere un torneo Atp in Italia (Di domenica 11 aprile 2021) Quindici anni dopo la vittoria di Filippo Volandri a Palermo, un azzurro torna a trionfare in un torneo Atp in Italia: l’impresa è firmata da Lorenzo Sonego, il più sottovalutato tra i giovani che stanno portando il tennis Italiano a livelli mai visti. Il 25enne piemontese, che pure è già numero 34 della classifica mondiale, trionfa al Sardegna Open, l’Atp 250 che quest’anno si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. In finale ha avuto la meglio del serbo Laslo Djere dopo una battaglia durata oltre tre ore e terminata al terzo set. Il punteggio finale è 2-6, 7-6 (5), 6-4. Per Sonego è il secondo titolo Atp in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Quindicila vittoria di Filippo Volandri a Palermo, unre in unAtp in: l’impresa è firmata da, il più sottovalutato tra i giovani che stanno portando il tennisno a livelli mai visti. Il 25enne piemontese, che pure è già numero 34 della classifica mondiale,al, l’Atp 250 che quest’anno si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari. In finale ha avuto la meglio del serbo Laslo Djereuna battaglia durata oltre tre ore e terminata al terzo set. Il punteggio finale è 2-6, 7-6 (5), 6-4. Perè il secondo titolo Atp in ...

