LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Botta vola ai quarti, eliminati Marjanovic, D’Angelo e Smiraglia (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 La polacca Kowalczuk vince al golden score e vola in semifinale. 10.29 Sul tatami uno è in corso l’incontro valido per i quarti di finale della categoria +73 kg femminile fra la polacca Kowalczuk e la croata Rados. Al termine di questo confronto ci sarà un altro match e poi sarà la volta di Roberto Botta. 10.24 Rimane solo un italiano quindi in corsa: l’unico che è riuscito a volare ai quarti è stato Roberto Botta 10.22 Marjanovic ci prova fino alla fine, ma deve cedere: il bulgaro Zlatev approda ai quarti vincendo per 7-4. 10.20 Assalto di Zlatev che aumenta il suo margine: 7-4. 10.18 Sul finale del secondo round, Zlatev blocca gli arti superiori a ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 La polacca Kowalczuk vince al golden score ein semifinale. 10.29 Sul tatami uno è in corso l’incontro valido per idi finale della categoria +73 kg femminile fra la polacca Kowalczuk e la croata Rados. Al termine di questo confronto ci sarà un altro match e poi sarà la volta di Roberto. 10.24 Rimane solo un italiano quindi in corsa: l’unico che è riuscito are aiè stato Roberto10.22ci prova fino alla fine, ma deve cedere: il bulgaro Zlatev approda aivincendo per 7-4. 10.20 Assalto di Zlatev che aumenta il suo margine: 7-4. 10.18 Sul finale del secondo round, Zlatev blocca gli arti superiori a ...

