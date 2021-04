LIVE Canottaggio, Europei 2021 in DIRETTA: oro azzurro nel 4 di coppia pl!!! Lodo e Vicino d’argento (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.45: Ora la finale del due di coppia femminile. Non c’è l’Italia. Al via Germania, Lituania, Olanda, Romania, Gran Bretagna e Spagna 12.42: ARGENTOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! La Croazia ha mantenuto un piccolissimo vantaggio sulla coppia azzurra, Lodo e Vicino hanno cambiato passo nel finale e si sono presi l’argento, terzo posto per la Serbia 12.42: Gran finale dell’Italia 12.41: Ai 1500 metri Croazia davanti, Serbia e 3?47, Italia a 3?61 12.39: A metà gara Croazia davanti, Francia a 2?78, Italia a 3?11 12.37: Ai 500 Croazia, Francia, Italia. i croati hanno preso un buon vantaggio 12.36: Partita la finale del due senza 12.31: mentre suona l’Inno di Mameli per il quattro di coppia pesi leggeri, sta per arrivare uno dei ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45: Ora la finale del due difemminile. Non c’è l’Italia. Al via Germania, Lituania, Olanda, Romania, Gran Bretagna e Spagna 12.42: ARGENTOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAA!!! La Croazia ha mantenuto un piccolissimo vantaggio sullaazzurra,hanno cambiato passo nel finale e si sono presi l’argento, terzo posto per la Serbia 12.42: Gran finale dell’Italia 12.41: Ai 1500 metri Croazia davanti, Serbia e 3?47, Italia a 3?61 12.39: A metà gara Croazia davanti, Francia a 2?78, Italia a 3?11 12.37: Ai 500 Croazia, Francia, Italia. i croati hanno preso un buon vantaggio 12.36: Partita la finale del due senza 12.31: mentre suona l’Inno di Mameli per il quattro dipesi leggeri, sta per arrivare uno dei ...

