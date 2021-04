La “fiammata” dei Btp che segnala le incertezze sulla ripresa (Di domenica 11 aprile 2021) In occasione della settimana borsistica post-pasquale si è tornato, per la prima volto dopo tanto tempo, a parlare di spread. Il parametro che segnala il differenziale di rendimento tra i Btp italiani decennali e i Bund tedeschi di pari durata ha superato nuovamente il valore di 100 punti, che segnalano un differenziale nel valore della cedola InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 aprile 2021) In occasione della settimana borsistica post-pasquale si è tornato, per la prima volto dopo tanto tempo, a parlare di spread. Il parametro cheil differenziale di rendimento tra i Btp italiani decennali e i Bund tedeschi di pari durata ha superato nuovamente il valore di 100 punti, cheno un differenziale nel valore della cedola InsideOver.

