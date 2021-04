Juventus | Kulusevski | «Dobbiamo migliorare nei secondi tempi Ora lavoro in pace»

(Di domenica 11 aprile 2021) Dejanha parlato al termine di-Genoa Dejan, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Genoa in cui ha segnato il gol del momentaneo 1-0. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 GOL – «È importante trovare fiducia, è quello che è mancato. Orainper giocare meglio e aiutare la squadra a vincere». VITTORIA – «tanto nei. Da quando sono qua io, facciamo sempre bene nel primo tempo e nel secondo lasciamo gli altri entrare in partita.sbagliare meno. Abbiamo rischiato ma dopo il 3 a 1 è stato tutto più ...

Commenta per primo- Genoa 3 - 1 Marcatori : pt 5'(J), 22' Morata (J); st 4' Scamacca (G), 26' McKennie (J) Assist : pt 5' Cuadrado (J); st 4' Rovella (G), 26' Danilo (J).(4 - 4 - 2) : ...- Genoa 3 - 1Szczesny 6,5 : perfetto in uscita su Scamacca a ridosso dell'intervallo. Cuadrado 6: parte subito forte servendo l'assist per, poi appare piuttosto fuori ...Ora però c’era spazio per il contropiede della Juve e prima Chiesa e poi Kulusevski hanno sbagliato la rifinitura. CON DYBALA - Il secondo intervento di Pirlo ha cambiato la Juventus e la partita: ...La Juventus ha trovato un’altra vittoria importante dopo quella sul Napoli, sbarazzandosi non senza patemi del Genoa e riportandosi al terzo posto a una lunghezza dal Milan, secondo. Decisive le reti ...