Isola dei Famosi 2021, la confessione inaspettata di Miryea Stabile (Di domenica 11 aprile 2021) Miryea Stabile, a L'Isola dei Famosi, durante un momento di confessioni notturne con Elisa Isoardi e Vera Gemma, ha rivelato che Andrea Cerioli secondo lei si sarebbe invaghito della conduttrice. Ecco nel dettaglio cosa avrebbe riferito alle altre naufraghe. Le parole di Miryea Stabile "Le mie congetture sono che Gilles è un finto perbenista. Parlo a livello di quello che ho vissuto. Drusilla – riferisce Miryea Stabile – mi ha fatto restare male, perché è vera, però mi è scesa molto perché mi ha detto delle cose non belle. Poi ho notato una cosa particolare. Elisa, secondo me Andrea si era invaghito di te, sì dai era invaghito. Perché vedevo che ti seguiva un po'. Secondo me c'è un certo feeling tra voi due. Non dico da parte tua, ma sua, lui aveva ...

