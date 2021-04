Infermieri no vax in piazza a Roma contro l’obbligo vaccinale. Fnopi condanna: «Chi era presente dovrà renderne conto all’Ordine» – Le foto (Di domenica 11 aprile 2021) Diverse centinaia di Infermieri e operatori socio-sanitari si sono radunate oggi, 11 aprile, in piazza del Popolo a Roma per manifestare contro l’obbligo vaccinale anti-Covid per il personale medico sanitario. La protesta è stata indetta dal comitato Di Sana e Robusta Costituzione che definisce l’obbligatorietà vaccinale un «esperimento sociale» per cui le persone «sono al servizio della dittatura delle multinazionali per portare avanti, tramite l’accettazione incondizionata di un trattamento sperimentale, l’instaurazione di una nuova società disumanizzata». ANSA/GIUSEPPE LAMI Manifestazione degli Infermieri contro l’obbligo vaccinale anti-Covid. Roma, 11 aprile 2021 Nel ... Leggi su open.online (Di domenica 11 aprile 2021) Diverse centinaia die operatori socio-sanitari si sono radunate oggi, 11 aprile, indel Popolo aper manifestareanti-Covid per il personale medico sanitario. La protesta è stata indetta dal comitato Di Sana e Robusta Costituzione che definisce l’obbligatorietàun «esperimento sociale» per cui le persone «sono al servizio della dittatura delle multinazionali per portare avanti, tramite l’accettazione incondizionata di un trattamento sperimentale, l’instaurazione di una nuova società disumanizzata». ANSA/GIUSEPPE LAMI Manifestazione deglianti-Covid., 11 aprile 2021 Nel ...

