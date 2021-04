Il giallo di Emilio Fede | ricoverato e operato al San Raffaele | è caduto o è stato investito?

(Di domenica 11 aprile 2021)ieri all’ospedale di San. E’sottoposto ad un’operazione e per qualche ora i medici non sono stati certi che sarebbe sopravvissuto. Ma su cosa abbia determinato il ricovero dell’ex direttore del Tg4, quasi novantenne, la questione assume i contorni di un. In un primo momento, a chi lo ha chiamato per capire quanto ac, ha riferito di esserevicino casa. Poi, interpellato da Il Giornale, ha detto di essere. E’ lo stesso quotidiano a raccontarlo. “Dall’abitazione dial Sanci sono poche decine di metri, quando l’ambulanza arriva al Pronto soccorso i medici si rendono conto in ...

Advertising

napolista : Il giallo di #EmilioFede, ricoverato e operato al San Raffaele: è caduto o è stato investito? Ad alcune agenzie ha… - infoitcultura : Emilio Fede, il giallo sul ricovero: incidente domestico o travolto da un'auto? - frncsc_cnt : @imballoionico @brentani_emilio Mi gira il link così leggo come viene calcolato l'indice e quanto varia in valore d… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo Emilio

Liberoquotidiano.it

L'ultimo ricovero diFede , ora, si tinge di. Nella giornata di ieri, sabato 10 aprile, si è appreso del ricovero 'in gravi condizioni' dell'ex direttore, il cui 'fisico è provato', trapelava dal San ...Roberta Colbertaldo - Alessandro Bonsanti - CarloGadda: Sono il pero e la zucca di me ... la seconda versione è stampata in 30 copie numerate con labbratura artigianalefluo. Maura ...Emilio Fede è stato ricoverato ieri all’ospedale di San Raffaele. E’ stato sottoposto ad un’operazione e per qualche ora i medici non sono stati certi che sarebbe sopravvissuto. Ma su cosa abbia deter ...Dunque, le indiscrezioni circa una reinfezione da coronavirus, lo stesso Covid per il quale Fede era stato ricoverato lo scorso dicembre. 11 aprile 2021 a. a. a. L'ultimo ricovero di Emilio Fede, ora, ...