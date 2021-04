Il dolore di Elisa per i suoi zii morti a causa del covid 19 (Di domenica 11 aprile 2021) Non riesce a trattenere il dolore per quello che è successo, e saluta con un lungo post sui social due persone a lei molto care. Elisa Toffoli ricorda i suoi amati zii, due persone che sono state fondamentali nel suo percorso artistico, come lei stessa ricorda nel post, a poche ore dalla loro morte. Purtroppo anche lo zio Franco e la zia Dani di Elisa, sono venuti a mancare a causa del covid 19. Questo maledetto virus sta distruggendo famiglie e lasciando vuoti che difficilmente si potranno colmare. E purtroppo l’ondata non si ferma ancora, ogni giorno in Italia muoiono centinaia di persone, e alle famiglie che stanno soffrendo, come la famiglia di Elisa, va il nostro più forte abbraccio. Il dolore di Elisa Toffoli sui social per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 11 aprile 2021) Non riesce a trattenere ilper quello che è successo, e saluta con un lungo post sui social due persone a lei molto care.Toffoli ricorda iamati zii, due persone che sono state fondamentali nel suo percorso artistico, come lei stessa ricorda nel post, a poche ore dalla loro morte. Purtroppo anche lo zio Franco e la zia Dani di, sono venuti a mancare adel19. Questo maledetto virus sta distruggendo famiglie e lasciando vuoti che difficilmente si potranno colmare. E purtroppo l’ondata non si ferma ancora, ogni giorno in Italia muoiono centinaia di persone, e alle famiglie che stanno soffrendo, come la famiglia di, va il nostro più forte abbraccio. IldiToffoli sui social per ...

