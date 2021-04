Highlights e gol Roma-Bologna 1-0 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 11 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico i ragazzi di Sinisa Mihajlovic partono bene e si divorano almeno quattro palle gol nitide e allora, sul finire della prima frazione di gioco, ci pensa Borja Mayoral ad approfittare della doppia uscita a vuoto di Danilo e Skorupski. Nel secondo tempo poche emozioni, Fonseca blinda i tre punti in attesa del ritorno del match contro l’Ajax di giovedì prossimo. LE PAGELLE E I VOTI 1-0 BORJA MAYORAL SportFace.

Cronaca del match Ai biancorossi non basta un buon approccio alla sfida, grazie a due ... "Abbiamo approcciato bene la partita, ma alla prima occasione sporadica abbiamo subìto gol e in ...