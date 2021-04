"Faccio quello che voglio", "Cattivo gusto", "Senti maestrina...". Celentano-Cuccarini, brutale rissa tv: non le fermano più (Di domenica 11 aprile 2021) Tutto come previsto ad Amici, il programma di Maria De Filippi nella sua versione serale di sabato 10 aprile: tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano volano ancora gli stracci. Già, le due sin dal principio si beccano, si stuzzicano. E la puntata di poche ore fa, la quarta di Amici Serale, non ha fatto eccezione. Il tutto è avvenuto dopo il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica. La sfida è tra Serena e Martina e, come sempre, Alessandra Celentano ha criticato quest'ultima. A quel punto Lorella Cuccarini si è scatenata, chiedendo alla Celentano di criticare solo dopo la sfida: "Tu fai quello che vuoi che io Faccio quello che voglio", ha replicato furibonda la Celentano. E ancora: "Se devi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Tutto come previsto ad Amici, il programma di Maria De Filippi nella sua versione serale di sabato 10 aprile: tra Lorellae Alessandravolano ancora gli stracci. Già, le due sin dal principio si beccano, si stuzzicano. E la puntata di poche ore fa, la quarta di Amici Serale, non ha fatto eccezione. Il tutto è avvenuto dopo il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica. La sfida è tra Serena e Martina e, come sempre, Alessandraha criticato quest'ultima. A quel punto Lorellasi è scatenata, chiedendo alladi criticare solo dopo la sfida: "Tu faiche vuoi che ioche", ha replicato furibonda la. E ancora: "Se devi ...

