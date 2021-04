Dybala Juventus, l’annuncio di Paratici: “Contatti continui col suo agente” (Di domenica 11 aprile 2021) Dybala Juventus – Fabio Paratici ha parlato del rinnovo di Paulo Dybala. Arrivano le parole del direttore sportivo bianconero nel pre partita di Juventus Genoa a proposito del rinnovo relativo alla Joya argentina. Dybala ha ritrovato entusiasmo dopo il gol decisivo nella sfida contro il Napoli e tutto l’ambiente vorrebbe pensare che il futuro dell’attaccante argentino continui alla Juventus. Sembra infatti che il volere sia anche dello stesso giocatore che ha anche ribadito il suo affetto verso l’ambiente. Dybala Juventus, le parole di Paratici Ma le parole di Paratici confondono i tifosi che non sembrano rassicurati. Paratici ha infatti ribadito un concetto ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 aprile 2021)– Fabioha parlato del rinnovo di Paulo. Arrivano le parole del direttore sportivo bianconero nel pre partita diGenoa a proposito del rinnovo relativo alla Joya argentina.ha ritrovato entusiasmo dopo il gol decisivo nella sfida contro il Napoli e tutto l’ambiente vorrebbe pensare che il futuro dell’attaccante argentinoalla. Sembra infatti che il volere sia anche dello stesso giocatore che ha anche ribadito il suo affetto verso l’ambiente., le parole diMa le parole diconfondono i tifosi che non sembrano rassicurati.ha infatti ribadito un concetto ...

Advertising

DiMarzio : #Juventus | #Paratici ha parlato anche del futuro di #Morata: 'Ci sono tante porte aperte' - tancredipalmeri : Che la Juventus decida escludere i 3 e per quanto è decisione interna. Ma se davvero come riportano più media c’era… - mirkocalemme : #Dybala quest'anno non ha mai giocato. Stasera ha dimostrato che, con lui, la #Juventus sarebbe in lotta per lo sc… - Damianero16 : RT @ChampionsLeague: ???? Juventus 3-0 Barcelona, #OTD in 2017... ?? Dybala (2), Chiellini @juventusfcen | #UCL - terribile76 : RT @enzomarangio: Quello di #Paratici è un ennesimo ultimatum: per #Dybala l'offerta di rinnovo c'è da tempo e non cambierà. La palla torna… -