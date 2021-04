Di Biagio sta con Conte: "L'Inter gioca male? Mi viene da ridere" (Di domenica 11 aprile 2021) Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Di Biagio si è schierato dalla parte di Conte nella faida con i 'giochisti'. Leggi su sport.virgilio (Di domenica 11 aprile 2021)vistato da 'La Gazzetta dello Sport', Disi è schierato dalla parte dinella faida con i 'giochisti'.

Advertising

GoalItalia : Critiche al gioco di Conte, Di Biagio non ci sta: 'Mi viene da ridere' ?? - sabrellabella : @tisaniina io ne conosco una che sta con un tizio che non si chiama Biagio ma JUNIOR Biagio ?? - ladytrash2 : Isabella posa il vino ognuno è diverso per fortuna non è che se non sono 'intuitivi' come te sono falsi guarda a te… - Biagio_Matt : RT @Pauline87717362: Il fascino di un fiore sta nelle sue contraddizioni,così delicato nella forma così forte nel profumo,così piccolo nell… - M4RIN0 : Di Biagio ha appena detto che vede Lukaku assente. Probabilmente sta per segnare il 2-0 il belga. Minuto 64 -